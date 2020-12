Sondaggio Kraken: Gli investitori si aspettano un prezzo Bitcoin di 36.602 dollari e un ETH di 1.451 dollari nel 2021

Nonostante il lieve ritiro di Bitcoin Rush dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico questa settimana, gli intervistati VIP del Sondaggio 2H2020 di Kraken stanno osservando un obiettivo di prezzo medio di 36.602 dollari per Bitcoin (BTC) nel prossimo anno.

Gli stessi intervistati ritengono che l’ETH varrebbe un prezzo medio di 1.451 dollari nel 2021 e che l’attuale rally del mercato ha ancora il potenziale per crescere rapidamente nei prossimi dodici mesi.

Gli intervistati al sondaggio secondo Kraken Intelligence hanno incluso i clienti più attivi della borsa, composti da investitori (35%), trader (36%), investitori istituzionali (17%), e fornitori di servizi di criptaggio o minatori che pesano nel 4% delle risposte.

Una parte significativa degli intervistati (70%) ritiene che i mercati delle cripto-valute siano finalmente intrecciati con i mercati finanziari tradizionali e suggerisce che questa nuova relazione derivi dallo stato attuale dell’economia globale.

La proiezione dei prezzi per i due maggiori asset del settore in base al market cap (Bitcoin ed Ether) che entreranno nel nuovo anno ha anche rivelato che gli investitori sono ottimisti sul fatto che il rally in corso continui.

È interessante notare che l’obiettivo di prezzo medio del 2021 per il bitcoin nel rapporto di Kraken Intelligence è arrivato a 36.602 dollari, il che implica un rendimento superiore al 100% al prezzo odierno di 18.800 dollari. L’obiettivo di prezzo medio degli intervistati è di 25.000 dollari, e l’obiettivo più comunemente presentato è di 20.000 dollari.

Ma ci sono ancora più investitori rialzisti con „l’8% degli intervistati che fornisce un obiettivo di prezzo superiore a 100.000 dollari, e circa il 20% degli intervistati che riporta un obiettivo di prezzo superiore a 50.000 dollari“.

Come mostra il riquadro sopra, i partecipanti al sondaggio sono anche rialzisti per l’ETH nel 2021, suggerendo che il progetto che ha recentemente inaugurato una nuova era della sua rete raggiungerà i 1.454 dollari l’anno prossimo. Quasi il 59% degli intervistati ritiene che l’ETH raggiungerà almeno 800 dollari, il 22% ha detto che l’altcoin supererà il suo precedente massimo storico di 1.595 dollari fissato all’inizio di gennaio 2018.

Al momento della stesura della presente relazione, il Bitcoin era scambiato ad un prezzo di 18.771 dollari, mentre l’ETH era poco meno di 590 dollari. Gli attivi avevano un market cap di 348,3 miliardi di dollari e 67,1 miliardi di dollari, rispettivamente.