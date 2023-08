Crypto Boom Erfahrungen: Ist der Krypto Broker wirklich so gut?

Crypto Boom Erfahrungen und Test – Krypto Broker

Account eröffnen

1. Einführung

Account eröffnen

Was ist Crypto Boom?

Crypto Boom ist ein Krypto Broker, der es seinen Nutzern ermöglicht, verschiedene Kryptowährungen zu handeln. Das Unternehmen wurde im Jahr 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deutschland. Crypto Boom zeichnet sich durch seine benutzerfreundliche Plattform, niedrige Gebühren und eine große Auswahl an handelbaren Kryptowährungen aus.

Wie funktioniert Crypto Boom?

Crypto Boom bietet seinen Nutzern eine webbasierte Handelsplattform, auf der sie Kryptowährungen kaufen und verkaufen können. Um mit dem Handel zu beginnen, müssen sich die Nutzer bei Crypto Boom registrieren und ein Konto eröffnen. Nach der Registrierung können sie Geld auf ihr Konto einzahlen und mit dem Handel beginnen. Die Plattform bietet verschiedene Handelsinstrumente und Funktionen, um den Handel effektiv zu gestalten.

Wichtige Funktionen von Crypto Boom

Benutzerfreundliche Handelsplattform: Die Handelsplattform von Crypto Boom ist intuitiv und einfach zu bedienen. Sowohl Anfänger als auch erfahrene Trader können die Plattform problemlos nutzen.

Große Auswahl an Kryptowährungen: Bei Crypto Boom können Nutzer aus einer Vielzahl von Kryptowährungen wählen, darunter Bitcoin, Ethereum, Ripple und viele andere.

Niedrige Gebühren: Crypto Boom erhebt niedrige Handelsgebühren und Spreads, was den Handel kostengünstig macht.

Sicherheit: Crypto Boom legt großen Wert auf die Sicherheit der Kundengelder und verwendet fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen, um die Plattform vor Hackerangriffen zu schützen.

Mobiles Trading: Crypto Boom bietet eine mobile App für iOS- und Android-Geräte an, damit Nutzer auch unterwegs handeln können.

2. Registrierung und Kontoeröffnung

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Registrierung

Besuchen Sie die Website von Crypto Boom. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Registrieren" oder "Konto eröffnen". Geben Sie Ihre persönlichen Daten wie Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer ein. Erstellen Sie ein sicheres Passwort für Ihr Konto. Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien von Crypto Boom und akzeptieren Sie diese. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Registrieren" oder "Konto eröffnen", um den Registrierungsprozess abzuschließen.

Welche Informationen werden für die Kontoeröffnung benötigt?

Für die Kontoeröffnung bei Crypto Boom werden folgende Informationen benötigt:

Name

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Passwort

Verifizierung des Kontos bei Crypto Boom

Nach der Registrierung müssen Nutzer ihr Konto bei Crypto Boom verifizieren, um Geld einzahlen und mit dem Handel beginnen zu können. Die Verifizierung erfolgt in der Regel durch das Hochladen von Ausweisdokumenten wie Personalausweis oder Reisepass. Crypto Boom überprüft die eingereichten Dokumente und bestätigt die Verifizierung innerhalb weniger Tage.

3. Handelsangebot bei Crypto Boom

Welche Kryptowährungen können bei Crypto Boom gehandelt werden?

Bei Crypto Boom können Nutzer eine Vielzahl von Kryptowährungen handeln, darunter Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, Cardano und viele andere. Die Plattform bietet eine breite Palette von handelbaren Kryptowährungen, um den Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden.

Welche Handelsinstrumente stehen zur Verfügung?

Crypto Boom bietet verschiedene Handelsinstrumente und Funktionen, um den Handel effektiv zu gestalten. Dazu gehören Limit Orders, Stop Loss Orders, Take Profit Orders und Trailing Stops. Diese Instrumente ermöglichen es den Nutzern, ihre Handelsstrategien genau umzusetzen und potenzielle Verluste zu begrenzen.

Handelsgebühren und Spreads bei Crypto Boom

Crypto Boom erhebt niedrige Handelsgebühren und Spreads, um den Handel kostengünstig zu gestalten. Die genauen Gebühren und Spreads variieren je nach Kryptowährung und Handelsvolumen. Auf der Website von Crypto Boom finden Nutzer eine detaillierte Übersicht über die Gebührenstruktur.

Wie sicher ist die Plattform von Crypto Boom?

Die Sicherheit der Plattform und der Kundengelder hat für Crypto Boom höchste Priorität. Die Plattform verwendet fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen wie SSL-Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung, um die Sicherheit der Kundendaten und Transaktionen zu gewährleisten. Darüber hinaus werden die Kundengelder auf separaten Konten bei zuverlässigen Banken aufbewahrt.

Welche Sicherheitsmaßnahmen werden getroffen?

Crypto Boom trifft verschiedene Sicherheitsmaßnahmen, um die Plattform vor Hackerangriffen und unbefugtem Zugriff zu schützen. Dazu gehören regelmäßige Sicherheitsaudits, Penetrationstests und die Verwendung von Firewalls und Intrusion-Detection-Systemen. Darüber hinaus werden die Kundengelder auf segregierten Konten aufbewahrt, um sicherzustellen, dass sie im Falle einer Insolvenz des Unternehmens geschützt sind.

Crypto Boom legt großen Wert auf den Schutz der persönlichen Daten seiner Nutzer. Das Unternehmen sammelt nur die notwendigsten Informationen und verwendet diese ausschließlich für den Handel und die Verwaltung der Konten seiner Nutzer. Crypto Boom gibt keine persönlichen Daten an Dritte weiter, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

5. Ein- und Auszahlungen

Welche Zahlungsmethoden werden akzeptiert?

Bei Crypto Boom können Nutzer Geld auf ihr Konto einzahlen und Auszahlungen vornehmen, indem sie verschiedene Zahlungsmethoden nutzen. Dazu gehören Banküberweisungen, Kredit- und Debitkarten sowie verschiedene E-Wallets wie Skrill und Neteller. Die genauen verfügbaren Zahlungsmethoden können auf der Website von Crypto Boom eingesehen werden.

Wie lange dauern Ein- und Auszahlungen?

Die Dauer von Ein- und Auszahlungen bei Crypto Boom hängt von der gewählten Zahlungsmethode ab. Banküberweisungen können in der Regel mehrere Werktage dauern, während Einzahlungen mit Kreditkarten und E-Wallets in der Regel sofort erfolgen. Auszahlungen werden in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen bearbeitet.

Gibt es Gebühren für Ein- und Auszahlungen?

Crypto Boom erhebt in der Regel keine Gebühren für Ein- und Auszahlungen. Es können jedoch Gebühren von den Zahlungsanbietern selbst erhoben werden. Es ist empfehlenswert, die genauen Gebühren für Ein- und Auszahlungen bei Crypto Boom und den Zahlungsanbietern zu überprüfen.

6. Kundensupport bei Crypto Boom

Kontaktmöglichkeiten zum Kundensupport

Nutzer können den Kundensupport von Crypto Boom über verschiedene Kontaktmöglichkeiten erreichen, darunter E-Mail, Live-Chat und Telefon. Die genauen Kontaktdaten finden Nutzer auf der Website von Crypto Boom.

Erreichbarkeit und Reaktionszeit des Kundensupports

Der Kundensupport von Crypto Boom ist in der Regel von Montag bis Freitag rund um die Uhr erreichbar. Die Reaktionszeit des Kundensupports ist in der Regel sehr schnell, und die Mitarbeiter sind bemüht, alle Anfragen und Probleme so schnell wie möglich zu lösen.

Sprachen des Kundensupports

Der Kundensupport von Crypto Boom steht in mehreren Sprachen zur Verfügung, darunter Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch. Dadurch wird sichergestellt, dass Nutzer aus verschiedenen Ländern den Kundensupport in ihrer bevorzugten Sprache kontaktieren können.

7. Mobiles Trading mit Crypto Boom

Gibt es eine mobile App von Crypto Boom?

Ja, Crypto Boom bietet eine mobile App für iOS- und Android-Geräte an. Die App kann kostenlos im App Store oder bei Google Play heruntergeladen werden.

Funktionen der mobilen App

Die mobile App von Crypto Boom bietet alle Funktionen und Handelsinstrumente, die auch auf der webbasierten Plattform ver