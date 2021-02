Bitcoin on heikko suojaus osakkeilta, JPMorgan Analyytikot sanovat Posted Februar 19th, 2021 by admin .

Varoittaessaan BTC: n mahdollisesta hintakorjauksesta JPM-analyytikot väittivät, että omaisuuden volatiliteetti estää sitä olemasta luotettava suojaus osakkeilta.

JPMorgan Chase & Co -strategit ovat varoittaneet, että BTC: n hinta voi olla kupla-alueella, koska se on huomattavasti korkeampi kuin heidän arvioitu käypä arvo. Lisäksi analyytikot uskovat, että Bitcoin Pro ja muut kryptovaluutat eivät ole toimineet osakkeiden suojauksena.

JPM: n Swinging BTC -lausunto

JPM on ollut jonkin verran positiivinen BTC: ssä kuukausien ajan väittäen, että omaisuus on ottanut osan kullan markkinaosuudesta taivaan kysynnän takia, JPM on muuttanut salausvaluuttaansa.

Ensinnäkin Nikolaos Panigirtzogloun johtamat strategit kyseenalaistivat bitcoinin ennätyksellisen rallin kestävyyden ja väittivät aiemmin tällä viikolla, että omaisuuden volatiliteetti estää sitä nousemasta vielä enemmän.

Tuoreemman bitcoin-arvioinnin aikana analyytikot koskettivat jälleen kryptovaluutan surullista volatiliteettia. He väittivät, että omaisuuserästä johtuvat kaksinumeroiset hintavaihtelut olivat muuttaneet sen „taloudellisen puolen näyttelyksi“ ja huonoksi suojaukseksi varastojen mahdolliselle laskulle.

„Salausvarat luokitellaan edelleen köyhimpänä suojauksena merkittävistä osakkeiden nostoista, ja niillä on kyseenalaisia ​​hajautusetuja hinnoilla, jotka ovat toistaiseksi ylittäneet tuotantokustannukset, kun taas korrelaatio suhdannevarojen kanssa kasvaa, kun salauksen omistus valtavirtaistetaan.“

Bitcoin käy kauppaa reilun arvonsa yläpuolella

Vaikka JPM: n strategit eivät pystyneet toimittamaan tarkkaa BTC: n käypää arvoa, he väittivät, että kryptovaluutta on selvästi tämän tason yläpuolella. Sellaisena he liittyivät Deutsche Bankiin sanomalla, että omaisuus on kuplan tilassa ja voi pian kääntää suuntauksensa ja suunnata jyrkkään korjaukseen.

Aikaisemmin he olivat vakaasti sitä mieltä, että bitcoinin hinta voi jatkaa nousua niin kauan kuin harmaasävyn Bitcoin Trustin kysyntä on olemassa. Näyttää kuitenkin siltä, ​​että edes kasvava kysyntä GBTC: lle ja suurten nimien, kuten Teslan, sisäänpääsy eivät pystyisi ajamaan kryptovaluutta ylöspäin heidän analyysinsä mukaan.

Vastoin JPM: n mielipidettä tulee Rick Rieder. Maailman suurimman varainhoitajan, BlackRockin, toimitusjohtaja sanoi äskettäin, että laitos on „pistäytynyt vähän“ bitcoiniin mahdollisena vaihtoehtona hajauttaa salkkuaan. Hän väitti, että BlackRock istuu paljon käteistä, koska perinteiset suojaukset eivät toimi näissä tilanteissa.

