Bitcoin jako waluta transakcyjna w ciągu 5 lat? Mało prawdopodobne, mówi Galaxy Digital CEO

Podczas ostatniego wywiadu Michael Novogratz, dyrektor generalny Galaxy Digital Holdings, podzielił się swoimi poglądami na temat tego, dlaczego nie widzi Bitcoina jako waluty w ciągu najbliższych 5 lat.

Jako zwolennik sklepu z narracją na temat wartości Bitcoina, Novogratz podkreślił kilka kluczowych powodów, dla których uważa, że cena Bitcoina znacznie wzrośnie w ciągu Crypto Engine najbliższych kilku lat. Według niego, wiadomości PayPal zmusiły duże instytucje finansowe i banki centralne do ponownego rozważenia swojej pozycji i sceptycyzmu wobec branży aktywów cyfrowych.

Na przykład, podczas gdy Wells Fargo, JP Morgan i Citi spadły o ponad 20 do 60 procent, firmy, które mocno zainwestowały w Bitcoin, odnotowały znaczne zyski – PayPal wzrósł o 100 procent, a Square o 186 procent.

Novogratz powiedział również, że istnieje kilka powodów, dla których cena Bitcoina nie wzrosła po ogłoszeniu głównego ogłoszenia PayPal.

Jednym z powodów, który zauważył, był fakt, że większość bogactwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki jest skoncentrowana pomiędzy osobami w wieku 45-80 lat. Osoby te prawdopodobnie nie będą korzystać z portfela Coinbase, aby dokonać zakupu Bitcoin, Novogratz wskazał.

W obecnym stanie rzeczy ludzie nie mogą ułatwić zakupu Bitcoinów, dzwoniąc do Bank of America i prosząc o kupno jakiejś kryptokursztyny.

Ponieważ więcej infrastruktury jest wprowadzane w celu umożliwienia łatwiejszego dostępu do niego kupić, jak to właśnie stało się z PayPal, Bitcoin jest bardzo prawdopodobne, aby zauważyć znaczący wzrost cen. PayPal pozwala obecnie użytkownikom kupować, sprzedawać i przechowywać kryptoteki, ale na tym etapie nie Crypto Engine ma możliwości przenoszenia kryptoteki na inne konta. Jest to prawdopodobnie spowodowane niepewnością regulacyjną.

Może się to jednak zmienić w przyszłości, ponieważ dyrektor generalny Galaxy Digital przewiduje, że architektura finansowa USA i świata zostanie przebudowana wokół łańcucha blokowego w ciągu najbliższych 10 lat. Co do Bitcoina, powiedział,

„Nie sądzę, aby BTC miała być używana jako waluta transakcyjna w ciągu najbliższych 5 lat“. BTC jest używana jako magazyn wartości, ponieważ ludzie obawiają się, że banki centralne pomniejszają wartość walut fiat“.

Nawet po wprowadzeniu CBDC, Banki Centralne mogłyby nadal emitować więcej waluty cyfrowej według własnego uznania, obniżając jej wartość. Według niego, będzie to jeszcze bardziej wzmacniać postrzeganie Bitcoinu jako cyfrowego złota.

Novogratz zakończył stwierdzeniem, że cena Bitcoinu będzie wyższa, ponieważ więcej osób będzie chciało go mieć w swoim portfelu, zwłaszcza jeśli będzie on znacznie łatwiejszy do kupienia.