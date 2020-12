Bitcoin Cash, Cosmos, Dash Price Analysis

O MassMutual foi notícia recentemente depois de comprar US $ 100 milhões em Bitcoin , notícia que o bilionário Mike Novogratz respondeu como „pode ​​ser a notícia BTC mais importante de 2020“. Na parte de trás de tal desenvolvimento, o Bitcoin Cash exibiu uma divergência de alta nos gráficos e subiu em direção ao nível de resistência em $ 267.

Mais abaixo na cripto-escada, Cosmos e Dash registraram perdas nos últimos dias, após o que, eles notaram um salto no preço nas horas antes do fechamento da imprensa.

De notar, no entanto, que os seus desempenhos nos últimos dois meses têm divergido significativamente, contextualizando os movimentos dos preços

O Bitcoin Cash caiu de $ 288 para $ 256, uma queda de 11,3% em cinco dias. Isso foi ao lado da queda do Bitcoin de $ 19.200 para $ 17.600. Assim como o Bitcoin, o BCH também exibiu uma divergência de alta no gráfico de 4 horas entre o preço e o indicador de momentum (RSI).

O preço formou uma mínima inferior, enquanto o RSI formou uma mínima superior (laranja) e, subsequentemente, o BCH subiu para testar o nível de resistência em $ 267. No entanto, também está em tendência de baixa desde as altas locais de $ 354 em novembro, e o RSI mostrou momentum neutro no momento da escrita.

A resistência da linha de tendência, junto com o nível horizontal de resistência de $ 267, daria muitas dicas sobre a direção do BCH nas próximas horas.

Uma rejeição aqui pode levar a um período de consolidação em $ 255, enquanto uma inversão do nível de resistência pode iniciar outra tendência de alta de curto prazo

Cosmos tem estado em tendência de baixa desde o topo local de $ 6,4, registrado no final de novembro. Desde então, tanto o preço quanto o OBV registraram uma série de máximos mais baixos.

A queda mais recente no mercado de altcoin viu ATOM postar perdas também, com uma sessão de negociação fechada em $ 4,5. No entanto, as sessões subsequentes viram uma atividade comercial significativa, e o preço também subiu para US $ 4,85, no momento da redação deste artigo.