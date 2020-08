Złamanie hacka na Twitterze: obwinianie Bitcoina, Ukryte wiadomości i osoby mające dostęp do informacji poufnych

Społeczność kryptograficzna nadal odczuwa skutki hakerstwa na Twitterze, które spowodowało, że wiele kont o wysokim profilu zostało naruszonych. W związku z tym, że nie jest to łatwe do zrozumienia, to nie jest to łatwe do zaakceptowania.

Wczoraj na Twitterze pojawiły się wiadomości o oszustwie, które było skierowane przeciwko największym kontom w branży kryptokurrency.

Okazuje się, że pole kryptograficzne nie było celem, ale Bitcoin Evolution był preferowanym środkiem płatniczym dla hakerów. Jak donosi CryptoPotato, wiele kont zostało zhakowanych z wiadomością obiecującą, że jeśli użytkownik wysłał BTC na określony adres, otrzyma zwrot 2:1.

Dostawca analizy danych w łańcuchu Crypto Quant podzielił niektóre z kluczowych ustaleń, w tym liczbę ofiar, które uległy kaszulacji, ilość BTC, które zostały wysłane do mikserów, oraz giełdy, które widziały wpływy z tego zdarzenia.

Kryptońskie osobistości i adwokaci nie byli jedynymi ofiarami oszustwa w mediach społecznościowych, jak relacje Elona Piżma, Baracka Obamy, Billa Gatesa, Kanye Westa, Joe Bidena, Mike’a Bloomberga, Warrena Buffetta, Jeffa Bezosa, Kim Kardashiana i Floyda Mayweathera. Ponadto, oficjalne konta Apple i Uber zostały również narażone na szwank.

Twitter Insiders Odpowiedzialni?

Raport na płycie głównej sugerował, że osoba mająca dostęp do informacji poufnych na Twitterze była odpowiedzialna zgodnie z nieszczelnymi zrzutami ekranu z uzyskanego wylotu. Konta zostały przejęte za pomocą wewnętrznego narzędzia na Twitterze, według dwóch źródeł, z których jedno powiedziało gniazdo: „Użyliśmy przedstawiciela, który dosłownie wykonał za nas całą pracę,“

Wydaje się, że niektóre z kont zostały naruszone przez zmianę adresu e-mail powiązanego z nimi za pomocą narzędzia, zgodnie ze zrzutami ekranu widzianymi przez płytę główną. Twitter nie przyznał się jeszcze do pełnej odpowiedzialności, ale zamieścił to częściowe implikacje własnego personelu.

„Wykryliśmy to, co uważamy za skoordynowany atak inżynierii społecznej przez ludzi, którzy z powodzeniem skierowali część naszych pracowników z dostępem do wewnętrznych systemów i narzędzi“.

Twitter tymczasowo ograniczył możliwości wysyłania postów, a zweryfikowane konta nie były w stanie tweetować. Ich śledztwo trwa nadal.

Same zrzuty ekranu zaczynały pojawiać się na platformie w momencie pisania, chociaż plakaty mówiły, że firma zakazuje ludziom korzystania z obrazów i usuwa je.

Zrzut ekranu z widokiem hakerów z centrali alarmowej, do których zgłoszono dostęp. Źródło: Płyta główna

Dodatkowo ujawniono, że w co najmniej jednej z transakcji związanych z hackiem według danych z łańcucha blokowego znajdowała się ukryta wiadomość. Wiadomość częściowo odczytuje:

„Podejmujesz ryzyko podczas używania Bitcoinu

Dla Twojej gry na Twitterze

Bitcoin jest identyfikowalny

Dlaczego nie Monero“

Bitcoin jest często wybieraną metodą płatności za cyberprzestępczość, ponieważ jest ona szybka, łatwa i może zostać zatuszowana w kilku dodatkowych krokach.

Obwinianie Bitcoin

Oczywiście krytycy kryptograficzni, tacy jak w dużej mierze nieświadomy inwestor w złoto, Peter Schiff, nie tracili czasu na walkę z Bitcoinem;

„Zastanawiam się, czy to jest zwiastun włamania do Bitcoina? Lepiej zagrać bezpiecznie i po prostu kupić #złoto.“

Zajęło kilka osób z branży i ekspertów kryptografii, aby wskazać, że Twitter został zhakowany, a nie Bitcoin, choć Schiff wydaje się być oślepiony przez to. Zwolennik Ethereum, Ryan Sean Adams, uczynił bardzo ważny punkt w osobnym komentarzu.

„Może Twitter powinien być protokołem, a nie firmą, w której można ukraść klucze dostępu głównego.“

Scentralizowane firmy z branży mediów społecznościowych mają scentralizowane punkty niepowodzenia, a w tym przypadku wygląda na to, że to rzeczywiście była wewnętrzna praca. Rynki kryptograficzne w ogóle nie zareagowały z głównych monet nadal na ich drodze konsolidacji, choć akcje Twitter zanurzył 6% w handlu po godzinach w środę.