Wie kann man berechnen, ob eine Zelle, die größer als eine bestimmte Zahl ist, dann in Excel subtrahiert wird?

Angenommen, Sie haben eine Liste von Zahlen, jetzt müssen Sie die Zahlen überprüfen, wenn sie größer als 150 sind, wenn ja, ziehen Sie bitte eine bestimmte Zahl 100 davon ab, wie im Screenshot unten gezeigt. In diesem Artikel werde ich eine Formel vorstellen, um diesen Job in Excel zu beenden.

Berechnen Sie, ob eine Zelle, die größer als eine bestimmte Zahl ist, dann subtrahiert wird.

Die Formel in excel wenn größer dann, kann helfen, so manches Zusammenrechnen zu erleichtern.

Hier ist eine einfache Formel für Sie, um zu berechnen, ob eine Zelle größer als 150 ist, und dann 100 abzuziehen, bitte so verfahren: Geben Sie diese Formel ein: =IF(A2>150,A2-100,A2) in eine leere Zelle, in der Sie das Subtraktionsergebnis finden möchten, dann ziehen Sie den Füllgriff nach unten zu den Zellen, die Sie diese Formel enthalten möchten, und wenn die Zelle größer als 150 ist, wird sie 100 subtrahieren, und wenn die Zelle kleiner als 150 ist, wird sie sich nicht ändern, siehe Screenshot:

Hinweis: In der obigen Formel ist A2 die Zelle, die Sie überprüfen und berechnen möchten, und die Zahlen 150 und 100 sind die Kriterien, nach denen Sie berechnet haben.

