Wanneer begint de echte pret voor Bitcoin? Na het raken van dit niveau

Na 13 maanden hoog te zijn geweest, heeft Bitcoin een „oplopende driehoek“ bevestigd en ook de technische indicatoren zijn in het voordeel van de digital asset.

Bitcoin heeft een hoogte van 13 maanden bereikt om een bullish start van de week te markeren.

De grootste cryptocurrency sloeg door het $12.000 niveau om tot $12.475 te klimmen, het laatst gezien op 8 juli 2019.

Bitcoin is dit jaar meer dan 70% gestegen, waardoor het een van de best presterende activa is. Enorme obligatie-aankoop programma’s door de centrale bank en kelderende rentetarieven over de hele wereld hebben de vraag naar de digitale activa, die steeds meer worden gezien als een hedge tegen de inflatie, gestimuleerd.

Met deze sprong heeft de bitcoin zich sinds de dieptepunten van maart meer dan 220% verzameld en ligt het minder dan 40% onder de all-time van $20.000 die in december 2017 werd bereikt.

Het zou nog interessanter worden als het vlaggenschip van de cryptocrisis deze maand boven de $14.000 uitkomt.

Technische indicatoren zijn zeker in het voordeel van de Bitcoin Era met de digitale asset nu in de bovengrenzen van zijn handels-enveloppe-indicator. Hoewel het breken van dit niveau meestal een prijsdaling betekent, suggereren de technische indicatoren dat dit keer anders zou kunnen zijn. Bovendien is de 14-daagse Relative Strength Index (RSI) van Bitcoin op dit moment niet overbought, met een waarde van 69, wat duidt op verdere winst in het verschiet.

De markt ervaart vandaag de dag de groenen met altcoins die ook een stijging vertonen en waarbij Binance „zeer veel verkeer“ heeft gezien. Toen de beurs problemen zag met autoschaling, balanssynchronisatie en verkeersdrukte, twitterde CEO Changpeng Zhao: „De volgende golf zal groot zijn.“

Interessant, voordat bitcoin piekerde, is het handelsvolume van de digitale activa begonnen te dalen in de afgelopen dagen. Maar met deze rally, het volume sprong, en in de afgelopen 24 uur, 3,65 miljard dollar waarde van BTC uitgewisseld handen, zoals per Messari.

Terwijl deze geleidelijke daling van het volume van de bitcoin een stijgend effect had op de altcoins die aanzienlijke aanwinsten registreerden, zouden altcoins, nu BTC weer in beweging is, wel eens een adempauze kunnen inlassen. LINK heeft zich al teruggetrokken, wat verwacht werd, gezien het feit dat het losgekoppeld is van de bitcoin.

De uitbundigheid over altcoins is zo hoog dat „mensen 100-500% op jaarbasis betalen om lang te zijn via derivaten„.

Bovendien is de Bitcoin-dominantie ook „terug op het crypto-menu„, want het neemt toe van ongeveer 60% tot 61,25%. Maar we zijn weer aan het dalen, al onder 61% als altcoins pomp nog harder.

Handelaar Scott Melker merkt ook op, „No end in site still for alt season – there’s always some pain on the way„, en voegt daar „break support, pump to retest as resistance, drop again“ aan toe over BTC-dominantie.

Het sociale volume voor bitcoin ziet zijn hoogste piek sinds 1 augustus ook na een bescheiden positieve 3,9% duw.

De ene handelaar richt zich nu op 13.350 dollar en de „stijgende driehoek in BTC“ is bevestigd.