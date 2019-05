So übertragen Sie Programme auf ein externes Laufwerk

Es kann ein Tag kommen, an dem Sie mehr Platz auf Ihrem Computer benötigen, oder Sie müssen ein Programm auf zwei verschiedenen Computern ausführen. In diesem Fall könnte Ihre Lösung darin bestehen, ein externes Laufwerk zu verwenden. Beachten Sie, dass programme kopieren auf externe festplatte etwas mehr Aufwand erfordert als die einfache Übertragung einer Datei. In einigen Fällen werden Sie feststellen, dass es einfach keine Möglichkeit gibt, ein Programm auf ein externes Laufwerk zu übertragen, und Sie müssen diese Programme identifizieren.

Programme auf ein externes Laufwerk übertragen

Installieren Sie alle Software, die mit der externen Festplatte geliefert wurde. Auch wenn viele externe Festplatten „Plug and Play“ sind, verfügen sie in der Regel über modellspezifische Software, die bei der Übertragung von Dateien und Programmen hilft.

Schließen Sie das externe Laufwerk mit dem USB-Kabel an den Computer an, der das zu übertragende Programm enthält.

Der einfachste Weg, ein Programm auf ein externes Laufwerk zu übertragen, ist die Neuinstallation des Programms auf dem externen Laufwerk. Wenn Sie die Software installieren, werden Sie aufgefordert, einen Laufwerksstandort für das Programm auszuwählen. Anstatt das Laufwerk auf Ihrem Computer (normalerweise C:) zu verwenden, sollten Sie das Laufwerk verwenden, das für Ihr externes Laufwerk vorgesehen ist.

Dateiordner mit allen Programminformationen finden

Wenn Sie nur die Programmdateien und nicht das Programm selbst verschieben müssen, können Sie einfach den Dateiordner mit allen Programminformationen finden und auf das externe Laufwerk kopieren. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf den Dateiordner klicken, und wenn Sie das Dropdown-Menü erreichen, rufen Sie die Option „Senden an“ auf und übertragen Sie sie auf die externe Festplatte.

Wenn das Programm nicht von der externen Festplatte aus funktioniert, ist es in die Computer-Registry des ursprünglichen Computers eingebunden und kann nicht umgangen werden. In diesem Fall können nur die Datendateien für das Programm vom externen Laufwerk verwendet werden.