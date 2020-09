Rapper TI Frode di criptovaluta: addebitato e multato di $ 75.000 dalla SEC

Il rapper TI e altre quattro persone, tra cui il produttore cinematografico Ryan Felton, sono stati accusati dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per vendite fraudolente di token. TI, o Tip come è anche conosciuto il rapper, è anche multato di $ 75.000 dall’autorità di regolamentazione dei valori mobiliari.

Il rapper TI e il produttore di film incriminati

La SEC ha annunciato venerdì le accuse contro il rapper e attore Clifford Harris Jr. (spesso noto come TI o Tip), il produttore cinematografico Ryan Felton e altri tre per due offerte fraudolente di monete iniziali (ICO). La SEC ha inoltre addebitato a due società, Flik e Coinspark, che hanno condotto le vendite.

Il rapper TI, che la Bitcoin Trader ha descritto nel suo ordine come „un noto musicista, attore e produttore“, ha partecipato all’offerta e alla vendita di token flik, che sono titoli non registrati. Gli investitori sono stati in grado di acquistare e vendere questi token su almeno due scambi di criptovaluta utilizzando ETH e BTC , secondo la SEC. „I materiali promozionali descrivevano Flik come ‚Netflix sulla blockchain‘, una società che fornirebbe una piattaforma di streaming multimediale con prodotti e servizi che potrebbero essere acquistati con token flik.“

La SEC sostiene che tra il 20 agosto e il 20 settembre 2017, il rapper ha offerto e venduto questi token sui suoi account sui social media, affermando falsamente di essere un co-proprietario di Flik e ha chiesto a un amico famoso di promuovere la vendita sui social media. , definendo la „nuova impresa“ di flik TI. La vendita di Flik ha raccolto circa 539 ETH , per un valore di circa $ 164.665 al 20 settembre 2017, afferma l’ordine della SEC, aggiungendo:

L’ordine della SEC contro TI gli impone di pagare una sanzione pecuniaria civile di $ 75.000 e di non partecipare a offerte o vendite di titoli di asset digitali per almeno cinque anni

TI non ha né ammesso né negato i risultati della SEC, secondo quanto riferito da Reuters venerdì. Il suo avvocato Henry E. Mazurek dice che il rapper si è rammaricato di essere coinvolto con Felton, che „credeva essere un imprenditore locale che cercava di rendere più facile per i nuovi artisti entrare nell’industria musicale“, ha trasmesso il notiziario. L’avvocato sostiene inoltre che TI „non ha mai ricevuto un dollaro“ dall’impresa fallita di Felton.