Le prix au comptant de Bitcoin passe à 243 dollars américains : Quelle est la prochaine étape ?

Le 23 juin, la ligne de prix Bitcoin Cash a dépassé le niveau de 243,50 dollars. Moon est un cryptanalyste qui pense qu’un Gartley géant haussier se forme sur le graphique mensuel BCHUSD.

Au moment de la rédaction du présent document, Bitcoin System était coté à 240,51 dollars. L’indice de force relative (RSI) a atteint un sommet de 70,61 à 17:01 GMT.

Cela indique que la monnaie crypto n’a été que légèrement sur-vendue. L’indicateur RSI pour BCHUSD est resté dans sa fourchette normale pendant le reste de la journée. Au moment de la rédaction du présent document, l’indicateur technique a été observé le 56 juin.

Rizo est un analyste de Trading View qui pense que les graphiques horaires ont un schéma triangulaire symétrique.

Le crypto analyste a suggéré que la paire BCHUSD montre un grand triangle symétrique, alors qu’elle semble continuer la gamme qui a commencé le 31 mars.

L’analyste a également déclaré que la monnaie crypto continuera sa tendance haussière vers le niveau de 352,96 $ lorsqu’elle franchira le niveau de 278,38 $.

Moon est un autre analyste de TradingView qui a indiqué la formation d’un Gantley haussier sur le graphique mensuel de BCHUSD.

L’analyste a déclaré que le prix du BCH semble se diriger vers la zone de retournement potentiel de cette grande tendance haussière de Gartley.

L’analyste a indiqué que la zone d’achat se situe entre 242,32 $ et 167,94 $. Alors que la projection de Fibonacci se situe entre 300,84 et 441,41 dollars. Si ce schéma se concrétise et que la hausse de Gartley a lieu, BCH s’est rapproché du niveau des 400 dollars.