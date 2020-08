La multimillonaria empresa de software MicroStrategy mira con atención la gran compra de Bitcoin

La empresa MicroStrategy, que cotiza en bolsa, planea invertir hasta 250 millones de dólares en inversiones y activos alternativos, y nombró a Bitcoin como una opción.

La empresa de software empresarial MicroStrategy está considerando invertir en Bitcoin.

La compañía planea invertir hasta 250 millones de dólares en los próximos 12 meses.

La firma de 1.000 millones de dólares ve a Bitcoin Loophole el oro y la plata como mejores opciones que mantener dólares americanos.

No sólo los inversores individuales acuden en masa a Bitcoin como almacén de valor en tiempos de incertidumbre económica, sino que también lo hacen las empresas, y una bastante grande y cotizada en bolsa acaba de señalar que un Bitcoin potencialmente masivo comprar podría estar en su futuro.

Durante una llamada de ganancias la semana pasada, el liderazgo de la firma de software de inteligencia de negocios MicroStrategy anunció que planean invertir hasta 250 millones de dólares en activos alternativos en los próximos 12 meses, y específicamente llamó a Bitcoin como una de las opciones clave que están considerando.

„Buscaremos invertir hasta otros 250 millones de dólares en los próximos 12 meses en una o más inversiones alternativas o activos que pueden incluir acciones, bonos, materias primas como el oro, activos digitales como Bitcoin, u otros tipos de activos“, dijo el Presidente de MicroStrategy y CFO Phong Le, de acuerdo con una transcripción de The Motley Fool (a través del socio de Castle Island Ventures Matt Walsh).

A pesar de categorizar los resultados del segundo trimestre de la empresa como meramente „sólidos“, señalando el impacto continuo de la pandemia global COVID-19, la empresa de 31 años (que cotiza en el NASDAQ bajo el nombre de „MSTR“) está aparentemente en una buena posición para gastar algo de dinero.

MicroStrategy -que tiene una capitalización de mercado de 1.000 millones de dólares- ha devuelto 245 millones de dólares a los inversores desde el cuarto trimestre de 2018 mediante la recompra de 1,8 millones de acciones, y la semana pasada anunció planes para gastar hasta otros 250 millones de dólares en nuevas recompras. Esto es independiente de los $250 millones potenciales que planea invertir en activos alternativos.

¿Por qué activos alternativos, sin embargo? El Presidente y CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, explicó la posición de la empresa más tarde en la convocatoria, y tiene que ver con la disminución del valor del dólar estadounidense en medio del estímulo monetario americano y las bajas tasas de interés en todo el Occidente.

„Tenemos una gran cantidad de dólares en nuestro balance y los hemos mantenido durante un tiempo“, dijo Saylor. „Con el tiempo, el rendimiento de nuestros valores en dólares ha disminuido y en algunos puntos, teníamos la expectativa de que obtendríamos mayores rendimientos reales, y por lo tanto, no había una verdadera urgencia en abordar esta cuestión. Pero a partir de hoy, estamos esperando rendimientos reales negativos o un rendimiento real negativo de los dólares americanos, y esa es una expectativa que ha cambiado materialmente en el curso de los últimos tres meses“.

„Si tienes un gran valor en dólares y esperas algún tipo de retorno sobre ellos, eso se ha desvanecido“, añadió. „El oro, la plata y el bitcoin están mostrando fuerza“.

MicroStrategy no elaboró más sobre la oportunidad de Bitcoin frente a las tiendas de valor más tradicionales. Aún así, el hecho de que una empresa que cotiza en bolsa haya declarado su interés en invertir en criptografía

-en lugar de mantener la moneda fiduciaria- podría indicar a otras compañías que Bitcoin puede ser una opción razonable y potencialmente muy rentable para mantener a gran escala.