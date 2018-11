Die mit dem SWIFT-Netzwerk verbunden sind.

Viele Leute haben die Informationen von The Shadow Brokers genau im Auge behalten. Obwohl die Gruppe keine Bitcoins für ihre gehackten NSA-Tools erhalten hat, ist die Bedrohung noch lange nicht vorbei. In ihrer neuesten Version stellt die Gruppe mehrere SWIFT-Hacking-Tools zur Verfügung. Das verheißt für den Bankensektor keineswegs Gutes.

Genauer gesagt, haben The Shadow Brokers Beweise für ausgeklügelte Hacking-Tools veröffentlicht, um das SWIFT-Banksystem zu gefährden. Genauer gesagt, können die Tools mehrere Banken auf der ganzen Welt ansprechen. Wenn man bedenkt, wie es in der Vergangenheit Angriffe auf SWIFT-verbundene Banken gegeben hat, stellt sich die Frage, wer hinter diesen Angriffen steckt. Es ist jedoch zweifelhaft, dass die NSA etwas damit zu tun hat.

SWIFT muss noch auf die Nachrichten reagieren.

Diese Nachricht ist für die westliche Bankenwelt von großer Bedeutung, so viel ist sicher. Das Aufdecken von Code, der für Hacker verwendet werden kann, wird alle Arten von Verwüstungen verursachen. Ein exponiertes Projekt dreht sich um eine Kampagne 2013, die sich an das größte SWIFT Service Bureau im Mittleren Osten richtet. Wenn man bedenkt, wie sich diese Institution auf die Aufsicht über die Bekämpfung der Geldwäsche konzentriert, ist es interessant zu wissen, dass die NSA diese Firma untersucht hat. Darüber hinaus scheint es, dass die NSA auch Werkzeuge entwickelt hat, um Informationen aus SWIFT-Nachrichtenabfragen zu extrahieren, so Arstechnica.

Dies wirft eine weitere kritische Frage auf, wie viele SWIFT-Servicebüros gefährdet sein könnten. Im Moment bleibt die Antwort auf diese Frage schwer fassbar. Es wird davon ausgegangen, dass SWIFT in den nächsten Tagen eine offizielle Stellungnahme zu diesen Ergebnissen abgeben wird. Bis wir das volle Ausmaß dieser Hacking-Tools kennen, hat die Spekulation wenig bis gar keinen Sinn, es ist jedoch unklar, was die NSA mit solchen Tools überhaupt braucht.

Seien Sie versichert, dass diese Nachricht eine düstere Zukunft für den gesamten Bankensektor darstellt. Zu wissen, dass es Tools gibt, die in der Lage sind, SWIFT-verbundene Banken zu infiltrieren, ist keine gute Nachricht. Tatsächlich zeigt es, wie einfach es sein kann, den Finanzsektor in seiner jetzigen Form zu manipulieren. Obwohl niemand weiß, ob die NSA diese Werkzeuge eingesetzt hat, ist es zunächst auch keine positive PR. Tatsächlich kommen zukünftige Angriffe auf SWIFT-verbundene Banken mit diesen Exploits nicht in Frage.

Es ist interessant zu sehen, wie diese Offenbarung den Nutzen von Bitcoin unterstreicht. Schließlich gibt es keine zentrale Instanz zu hacken, da das Netzwerk dezentralisiert ist. Andererseits sind auch Börsen und andere Dienstleister nicht immun gegen Hacks. Es wird interessant sein zu sehen, ob diese Nachricht Bitcoin in irgendeiner Weise beeinflusst. Vorerst wartet die Welt auf eine offizielle Antwort von SWIFT.