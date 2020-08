Bitcoin Mining Software Guide

A popularidade do Bitcoin (BTC) e a rentabilidade da mineração Bitcoin fizeram com que os hackers e golpistas engendrassem novas estratégias para roubar a moeda. Um dos métodos é usar o software de mineração Bitcoin enganando os usuários a pensar que eles estão usando software genuíno; o mineiro Bitcoin investe em equipamentos de mineração de alta qualidade e paga as contas gerais, mas as recompensas são desviadas.

O que é um software de mineração Bitcoin?

A mineração Bitcoin é composta de três ingredientes cruciais; um cliente Bitcoin, o hardware de mineração e o software de mineração. O cliente se conecta à rede Bitcoin Up o hardware de mineração faz a mineração propriamente dita, e o software de mineração conecta o hardware ao cliente.

Geralmente, a importância de um software de mineração Bitcoin também pode ser vista como um mensageiro que fornece a energia de um equipamento de mineração para o resto da rede Bitcoin. Para um mineiro solitário, o software de mineração faz a interface entre o mineiro BTC e a rede BTC. Para a mineração de piscina BTC, o software conecta um mineiro BTC individual à piscina, e a piscina fornece o poder de computação à cadeia de blocos Bitcoin.

A razão pela qual a Bitcoin cloud mining não precisa de um software de mineração é porque uma empresa opera o hardware de mineração, e os „mineiros“ alugam-no. Entretanto, seja na mineração individual ou em um pool de mineração, o software exigirá uma carteira Bitcoin onde serão armazenadas as moedas extraídas.

Carteiras de Bitcoin (BTC)

A maioria das carteiras suporta o BTC. As carteiras são divididas em categorias de hardware/frio ou software/quente. Carteiras frias não precisam estar on-line para acesso, enquanto carteiras quentes têm que estar conectadas à Internet para acesso. Exemplos de carteiras de hardware incluem o Ledger Nano X, Nano Ledger S, e Trezor T.

As carteiras Hot BTC são ainda subdivididas em carteiras web, móveis e de mesa. Exemplos de carteiras de BTC quentes são Electrum (desktop) e ZenGo (móvel). Note que o software de mineração pode operar com qualquer tipo de carteira Bitcoin. Entretanto, o software deve combinar com a plataforma em que está sendo usado. Mas, com tantos softwares gratuitos e pagos, qual deles é o melhor?

Qual é o melhor software de mineração Bitcoin?

O valor do BTC tem causado noites sem dormir para os atores maliciosos que tentam projetar e oferecer o software para ajudar na mineração de BTC. Infelizmente, enquanto ele faz o trabalho pretendido, o ator leva para casa as recompensas em vez do mineiro. Mais alarmante é que o software falso pode ser oferecido tanto como versões gratuitas quanto como versões pagas.

O primeiro passo para escolher o melhor software de mineração BTC é decidir se é melhor para os sistemas operacionais Windows, Mac, ou Linux.

O melhor software de mineração Bitcoin para Windows

EasyMiner

Este software tem uma interface gráfica de usuário limpa e fácil de usar. O EasyMiner é compatível com todas as carteiras de moedas criptográficas e pode ser usado para mineração de BTC, Litecoin (LTC) e uma série de outras moedas criptográficas, desde que elas suportem a mineração ASIC.

EasyMiner tem uma opção „Moneymaker“ que prende automaticamente um mineiro para minerar Litecoin na piscina Stratum. Entretanto, ele tem a opção „Solo“ que permite aos usuários minerar BTC ou qualquer outra moeda criptográfica de sua escolha.

Mineradora Fantástica

O Awesome Minerador acomoda SHA-256, X11, Scrypt e outros algoritmos de mineração usados por Zcash, entre outros. Uma vantagem chave do Awesome Miner é que ele é ideal para gerenciar múltiplas plataformas de mineração BTC, mesmo que as plataformas suportem diferentes tipos de mineiros. Por exemplo, uma plataforma pode ser feita de Circuitos Integrados Específicos de Aplicação (ASICs) enquanto a outra pode estar rodando Field-Programmable Gate Array (FPGAs).

Além disso, o software dá aos usuários a liberdade de criar e lançar ações específicas, usando seu motor de scripting C# incorporado. Para facilitar o monitoramento e o acesso, o Awesome Miner tem um front-end baseado na web. Seu painel de controle fornece acesso em tempo real a informações vitais, como temperatura da plataforma e taxa de hash.

Sistema Operacional Braiins

Desenvolvido pela Satoshi Labs, Braiins OS+ é compatível com Windows. Sua natureza livre é destinada a seduzir os usuários a aderir ao Slush, um mineiro controlado pela Satoshi Labs de , Slush. Entretanto, isso é apenas uma opção, e um usuário pode optar por se juntar a qualquer outro grupo mineiro da BTC.

No entanto, um dos motivos é que atualmente interage com alguns mineiros selecionados, como o Antminer S9i, Antminer SS9j e Antminer S9 com suporte para Antminer T17, e Antminer S17 a ser adicionado posteriormente. Aqueles que operam estes tipos de mineiros desfrutam de maior eficiência e uma vida útil mais longa para seus dispositivos.

Por exemplo, quando um Antminer S9 é interfaceado com o Braiins OS+, ele pode funcionar 20 vezes melhor em baixa potência do que o S9i, que é uma versão mais recente.

Embora não apenas para uso em Linux, o MultiMiner é o melhor software para recém-chegados na indústria de mineração BTC. É fácil de usar e tem uma interface gráfica com o usuário. O software suporta tanto ASICs quanto FPGAs e facilita a troca entre os dois no caso de estar conectado a plataformas rodando diferentes tipos de hardware de mineração. Além do BTC, o MultiMiner permite que os usuários escolham a moeda criptográfica que desejam extrair.

Outros sistemas operacionais compatíveis são Windows e Mac OS X.

Hashr8

Desenvolvido por mineiros, o software destina-se a tornar a experiência de mineração da BTC menos estressante para os usuários de Linux. Entre suas características mais fortes está a capacidade de monitorar ativamente uma plataforma, registrando automaticamente seu desempenho e reiniciando-o quando encontrar um erro.

Além disso, ele permite operações remotas através de um aplicativo móvel. O Hashr8 envia automaticamente atualizações do equipamento no aplicativo móvel, tornando-o adequado para usuários em movimento.

CGMiner

Este é provavelmente o sistema operacional de mineração BTC mais utilizado. É um software de código aberto codificado usando a linguagem de programação C e é compatível com Linux, Mac, e Windows. O CGMiner pode detectar novos blocos, permitir que o equipamento seja monitorado remotamente, permitir que a taxa de hash seja aumentada instantaneamente e permitir o controle da velocidade do ventilador. O software pode ser usado com ASICs, GPUs e FPGAs. Também pode ser usado para mineração de CPU.

BitMinter

BitMinter é outro software de mineração Bitcoin de código aberto multiplataforma com uma interface gráfica de usuário. Ele pode ser usado com sistemas operacionais Linux, Windows e Mac. O BitMinter é compatível com FPGAs, ASICs e GPUs.

BFGMiner

Escrito em linguagem de programação C, o BFGMiner suporta os mineiros ASIC e FPGA. Devido a suas muitas características e funcionalidades, o software não é ideal para os mineiros novatos da BTC. O software permite o relógio dinâmico, controle remoto e monitoramento. Usando sua característica de cão de guarda, o BFGMiner pode reiniciar serviços ociosos sem afetar o desempenho do mineiro, caso os serviços não respondam.

As informações exibidas pelo BFGMiner incluem, mas não limitadas a, erros de hardware, aceitação, utilidade, eficiência e velocidade do ventilador das plataformas. O software permite o controle da velocidade do ventilador, overclocking e entre outras características.

Melhor software de mineração Bitcoin para Mac OS X

Sistema Operacional da Colmeia

O Hive OS suporta moedas criptográficas tais como Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, entre outras. Seu painel de controle é rico em características, permitindo um controle eficiente e centralizado dos dispositivos GPU e ASIC. O sistema operacional Hive pode ser usado para controlar uma ou várias plataformas de mineração. Para facilitar e economizar tempo, o software de mineração detecta e adiciona automaticamente as plataformas ao painel de instrumentos.

Com o Hive OS, os mineiros podem rastrear a taxa de hash de suas plataformas, consumo de eletricidade, erros de hardware, status online, entre outras métricas. Além da versão desktop, o software tem um aplicativo móvel para permitir o monitoramento da plataforma em movimento. O Hive OS suporta placas AMD e Nvidia para mineração GPU e Antminer mineradores para mineração ASIC.

DiabloMiner

Ela suporta a mineração GPU e utiliza a estrutura OpenCL permitindo que ela seja interfaceada com várias piscinas de mineração. Uma característica importante que a diferencia de outros mineradores de GPU Bitcoin é a capacidade de alternar entre os pools quando encontra problemas de conectividade e monitorar ativamente o status do problema a cada hora.

O RPC suporta a mineração de GPU Bitcoin e é adequado para iniciantes.

Fatores a serem considerados ao procurar um bom software de mineração Bitcoin

Facilidade de uso

Um software de mineração Bitcoin pode ser adequado tanto para iniciantes, mineiros experientes, ou ambos, dependendo de sua complexidade. Para os mineiros iniciantes e um pouco mais experientes, um que tenha uma interface gráfica de usuário é melhor para a mineração em comparação com aqueles que suportam estritamente a interação da linha de comando.

Ajustes do usuário

Se for fácil de usar, suas configurações podem ser ajustadas ou otimizadas? As otimizações do usuário podem ajudar a melhorar o desempenho do hardware de mineração.

Segurança

Além dos lucros, a segurança do software de mineração é a próxima coisa que um mineiro nunca deve tirar os olhos. A segurança pode ser aumentada usando um software de código aberto ou um que permita que recompensas sejam depositadas diretamente em uma carteira escolhida para mineiros solitários. Além disso, o software de mineração BTC DEVE ser baixado de seu site oficial.

Taxa de haxixe

O software permite o overclocking da taxa de hash do hardware? O software pode suportar um bom minerador? Tem um limite na taxa de haxixe do dispositivo? Alguns dos softwares são conhecidos por terem um limite permitido para a taxa de hash.

Custo

O software de mineração BTC está disponível como gratuito, pago ou por assinatura, onde o usuário paga uma taxa mensal pela licença.

Perguntas mais frequentes sobre a mineração BTC

Quanto tempo levará para extrair 1 Bitcoin?

Depende do equipamento utilizado e da potência computacional dedicada a encontrar um novo bloco. Em média, pode demorar 10 minutos para encontrar um novo bloco e ser recompensado. Atualmente, um mineiro da BTC leva para casa 6,25 Bitcoins para cada novo bloco encontrado.

Posso minerar Bitcoin no meu PC?

Nos primeiros dias da BTC, qualquer pessoa com um computador pessoal ou até mesmo uma simples placa gráfica era capaz de rodar e lucrar com o empreendimento. Mas, com o aumento do valor da moeda, os mineiros reduziram a possibilidade de encontrar um novo bloco de BTC com mínimo poder de computação devido a um aumento na taxa de haxixe. Isto levou ao desenvolvimento de equipamentos especializados chamados ASICs e FPGAs. Sem estes, encontrar um novo bloco na cadeia de blocos Bitcoin provavelmente levará anos se isso acontecer.

Você pode extrair a Bitcoin por telefone?

A dificuldade atual da mineração BTC não permite que a moeda seja minerada usando um telefone celular.

Palavras finais

Após usar um software Bitcoin de mineração para conectar sua plataforma de mineração com a cadeia de bloqueio BTC, é melhor usar uma rede virtual privada (VPN) para ajudar a aumentar a segurança de suas Bitcoins cunhadas.

Quando as recompensas começarem a chegar, um mineiro pode precisar liquidar algumas moedas para liquidar a eletricidade, a Internet e outras contas. Os melhores lugares para comprar ou vender Bitcoin estão nas principais trocas de moedas criptográficas como Binance, Coinbase ou Gemini.