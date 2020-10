Bitcoin Cash, Monero, BAT-prisanalyse: 14. oktoberShubham

På tidspunktet for skrivningen oplevede Bitcoin Future et fald i sit købstryk, og investorer kunne drage fordel af BCH-markedets samlede bullishness. Den nylige nedgang kan være et optimalt indgangspunkt, da det digitale aktiv er klar til godt afkast på kort sigt.

Monero-markedet var også bullish på sit daglige diagram, mens Basic Attention Token blev set på vej ind i den røde zone.

Bitcoin Cash [BCH]

Bitcoin Cash var for nylig sprunget over sin support på $ 249,509 og opretholdt yderligere et prisniveau over trendlinjen.

Skildrer et stærkt signal om et grønt BCH-marked steg det digitale aktiv med næsten 5% siden i går. Relativ styrkeindekset var over 60-niveauet, hvilket indikerer tilstedeværelsen af ​​købstryk, selvom en lille dip var synlig i løbet af dagen.

Den nylige dip kunne også tilskrives den høje volatilitet set fra de udvidede Bollinger-bånd. Den overordnede tendens er dog fortsat bullish på kort til mellemlang sigt, og optrenden vil sandsynligvis fortsætte.

Monero [XMR]

Monero var vidne til et godt købsmoment, der skubbede sine priser over nøglesupporten på $ 127,33 niveau.

Det digitale aktiv fortsatte sit opadgående prismoment yderligere, da tyre forsøgte at tage kontrol over $ 131,181 modstanden. Parabolsk SARs stiplede linje under stearinlyset understregede også en mulig opadgående tendens.

Chaikin-pengestrømsindikatoren var stadig over nul-linjen. Betydningen af ​​kapitalindstrømning var stadig højere end udstrømning, hvilket opretholdt de nødvendige købslikviditeter til den opadgående prisrally.

Grundlæggende opmærksomhedstoken [BAT]

Grundlæggende opmærksomhedstoken havde dannet lavere nedture, mens den konstant hoppede frem og tilbage lige over sin støtte til $ 0,214. BAT har hovedsageligt været holdt over dette definerede interval siden 9. oktober og registrerede et tab på 2% siden i går.

Dens fantastiske oscillator, der lukkes rødt under nullinjen, giver baisse signaler både for kort- og langvarig prisudvikling. MACDs indviklede linjer forblev dog neutrale på det daglige diagram.

En gentest af det øjeblikkelige supportniveau eller en nedgang under trendlinjen kan yderligere antyde en stigning i salgstrykket, idet de samlede udsigter for BAT opretholder en baisse opfattelse.