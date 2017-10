Heilung durch Pillen

Die Leber ist eines der lebenswichtigen Organe im menschlichen Körper. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass man nicht ohne Leber leben kann. Es dient viele wichtige Funktionen im Körper, die den Stoffwechsel von Medikamenten und Giftstoffe enthalten, Abbauprodukte und Synthese wichtiger Proteine und Enzyme zu entfernen.

Das Blut tritt in die Leber in zwei Kanälen – die Leberarterie und die Pfortader. Sie bringen Nährstoffe und Sauerstoff zu den Leberzellen. Diese werden auch als Hepatozyten und Gallenwege bekannt. Blut verlässt die Leber über die Lebervenen und fließt in die untere Hohlvene und sofort tritt in das Herz. Die Leber ist auch verantwortlich Galle zu machen, die eine Flüssigkeit ist, die das Fett hilft auflösen. Jede Hepatozyten schafft Galle und die Gallengänge bringen Sie es zum Hepatikus, die die Galle in den Darm transportiert.

Wer braucht eine Lebertransplantation?

Eine Lebertransplantation ist ein Prozess, bei dem eine versagende Leber operativ ersetzt, die normal und gesund ist. Eine Lebertransplantation ist die einzige Heilung für eine versagende Leber. Hier sind einige der Bedingungen, die eine Lebertransplantation erforderlich machen:

Akutes Leberversagen

Akutes Leberversagen tritt auf, wenn eine ursprünglich gesunde Leber eine massive Verletzung leidet. Es gibt eine Reihe von anderen Gründen, die zu Leber Ineffizienz führen können. Manchmal können Virusinfektionen auch eine Ursache für Leber Ausfälle sein. Der Beginn der Haut Vergilben ist das erste Anzeichen einer Lebererkrankung.

Anzeichen und Symptome einer Lebererkrankung dekompensieren

Magen-Darm-Blutungen

Da die Leber vernarbt wird, um das Widerstands Blutfluß erhöht Portal und Druck baut sich auf der Pfortader-System.

Flüssigkeitsretention

Eine Funktion der Leber viele Proteine der Proteine zu synthetisieren, die im Blutstrom zirkulieren, einschließlich Albumin. Albumin und andere Proteine im Blut behalten Flüssigkeit in dem Gefäßraum durch Druck auszuüben. Die geringen Mengen an Albumin zwingen die Flüssigkeit aus dem Blutstrom. Diese Flüssigkeit kann nicht aufgeholt werden. Diese Flüssigkeit sammelt sich in den Geweben des Körpers und die Körperhöhlen. Die häufigsten Bereiche, in denen es sich ansammelt sind die Bauchbereich. Die Flüssigkeit kann auch in den Beinen und dem Brusthöhle ansammelt. Diese Flüssigkeitsretention wird durch diätetische Salzzufuhr und Medikamente beschränkt. Intermittierende Entwässerung durch Einführen einer Nadel in die Bauch- oder Brusthöhle ist auch eine mögliche Behandlung.

Enzephalopathie

Versagen der Leber Ammoniak und andere Giftstoffe aus dem Blut entfernen ermöglicht es, diese Art von Toxinen zu akkumulieren. Dies führt zu einer kognitiven Dysfunktion, die zu von Schlafstörungen und mild Infusion von Koma liegt.

Gelbsucht

Es ist eine bekannte Tatsache, dass eine der wichtigsten Funktionen der Leber ist die Abbauprodukte von Hämoglobin zu beseitigen. Bilirubin ist eines der Produkte, die durch den Hebel ausgeschieden wird. Wenn die Leber versagt, wird das Bilirubin nicht aus dem Körper und den Spiegel im Blutstrom Anstieg ausgeschieden. Das Blut und andere Gewebe des Körpers erscheinen in der Farbe gelb.

Menschen mit einem dieser Bedingungen müssen sofort für Leber entweder durch Medikamente oder durch eine Transplantation behandelt werden, wie vom Arzt empfohlen.